Rikke Ærenlund, der er formand for Frivillignet i Helsingør, har modtaget Integrationsprisen for sit arbejde med flygtninge i Helsingør

Flygtninge-frivillige falder fra

Dansk Flygtningehjælp søger lige nu efter frivillige. For et års tid siden, da de store grupper af flygtninge kom til Danmark, og der blev vist billeder af de vandrende flygtninge på motorvejene, blev Flygtningehjælpen nærmest bestormet af frivillige, som gerne ville hjælpe.

- Vi fik 100 henvendelser om dagen fra frivillige, og dem skal vi nu ud og finde, siger Julie Stockmarr, regionskonsulent i Frivillignet - Dansk Flygtningehjælp. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lige nu mangler Flygtningehjælpen frivillige i alle kommuner i Nordsjælland. Det betyder, at arrangementer aflyses, og at mange flygtninge er nødt til at vente på at få en kontaktperson, som er helt afgørende for integrationen.

I Helsingør har Frivillignet for flygtninge været nødt til at lukke ned for aktiviteter på grund af manglende kræfter.

- Og det er en skam, for vi har masser af idéer til, hvad vi vil lave, siger Rikke Ærenlund, der er formand for frivillignettet i Helsingør.

Det vurderes, at der lige nu mangler 100 frivillige alene i Nordsjælland.