Fly slog alarm: Røg kunne ses fra Sverige

Politiet fik tirsdag eftermiddag klokken 14.45 et opkald fra Helsingør Dagblad, hvor en journalist ville vide, hvad det var, der brændte. Men politiet havde ikke kendskab til nogle brande og besluttede sig derfor for at undersøge sagen. Det viste sig, at selskabet Naviair, der styrer fly gennem dansk luftrum, også havde kontaktet politiet, fordi et fly i svensk luftrum havde set en masse røg syd for Helsingør.