Samarbejdet blomstrer over Øresund. I januar i år var Helsingør FT kampvært og formåede at motivere hele 1,310 tilskuere i Helsingør Hallen til at se FC Helsingborg vinde 8-4 over Pixbo i en topkamp i den svenske superliga.Foto: Franz Veisig Foto: Franz@Veisig.dk

Floorball næsten landfast med Sverige

Helsingør - 11. september 2016

Floorballen i Helsingør er rykket op i elitedivisionen, og nu afspejler det sig i øget interesse for samarbejde fra erhvervslivets side. Scandlines Helsingør-Helsingborg melder sig klar til et formelt sponsorsamarbejde.

- Det har en stor økonomisk værdi for os at vores samarbejde med FC Helsingborg nu ikke påvirkes så meget af færgetransporten, siger en tilfreds Jan Hammer, der er formand for Helsingør FT.

- Et samarbejde med Scandlines Helsingør-Helsingborg for en idræt som vores, hvor der er uendelig mange muligheder for samarbejde over Øresund, er guld værd. Jeg ser det som at afstanden til Skåne bliver ubetydelig - og det giver os gode vækstmuligheder via det store opland, fortæller formanden. Vi har for eksempel haft vores nye elitedivisionsmålmand Michael Ejlerskov til træning med FC Helsingborgs elitedivisionshold, og der er andre initiativer i støbeskeen, oplyser formanden optimistisk.

- Vi glæder os til at komme i gang, til at vise sportslige resultater og til at skabe synlighed for vores nye sponsor, slutter Jan Hammer.

Helsingør Floorball Team får debut i den landsdækkende elitedivision den 17. september på hjemmebane i Helsingør Hallen, hvor Skanderborg Kill kommer på besøg. Søndag fik Helsingør sæsonens første kamperfaring idet de vandt 4-2 over Jægerspris i første runde af Pokalturneringen, så det tegner til at formen er ved at være der.