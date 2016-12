Dette projekt på hospitalsgrunden kan indbringe 200 millioner kroner - men er grunden i virkeligheden kommunens? Foto: Illustration: Freja Ejendomme

Send til din ven. X Artiklen: Flertal imod undersøgelse af hospitalsgrund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal imod undersøgelse af hospitalsgrund

Helsingør - 25. december 2016 kl. 09:15 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen vil ikke forsøge at gøre krav på ejerskabet af hospitalsarealet på Esrumvej, skriver Frederiksborg Amts Avis. Et flertal i Byrådet valgte mandag aften at følge borgmester Benedikte Kiærs(K) anbefaling om ikke at igangsætte en grundigere juridisk undersøgelse af ejerskabet af den store grund på Esrumvej omkring Helsingør Hospital, som i dag ejes af det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme, der købte den af Region Hovedstaden.

Baggrunden er, at Freja Ejendomme er ved at udvikle et stort bolig- og erhvervsprojekt på grunden, som ventes at kunne indbringe op til 200 millioner kroner.

På det seneste møde i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede et flertal bestående af Konservative og Enhedslisten, at kommunen burde undersøge muligheden for at kommune kunne enten få tilbageskødet grunden eller andel af salgsindtægterne.

Baggrunden fra forslaget, der kom fra Anders Drachmann(K) var, at hospitalet ved opførelsen blev bygget på en kommunal grund, der blev overdraget til det daværende Frederiksborg Amt for 0 kroner mod, at der skulle opføres et hospital på stedet. Med andre ord var der tale om en usædvanlig grundhandel.

Kommunens administration har siden undersøgt sagen i et kort notat, hvor man kan læse, at kommunen valgte ikke at gå videre med sagen, da det daværende amt i 1985 solgte et hjørne af grunden til en andelsboligforening. Ganske vist stillede kommunen dengang et økonomisk krav, men det blev afvist af amtet, hvorefter Byrådet ikke gjorde yderligere.

Omvendt sagde Anders Drachmann i debatten, at det langt fra er sikkert, at det er for sent at gøre krav. Det skyldes, at man først i forbindelse med den kommende lokalplan ændrer områdets anvendelse fra hospitalsformål til boligformål med mere.

På Byrådets møde besluttede et flertal bestående af fem ud af ni konservative, Venstre, Radikale, SF, DF og fem ud af seks socialdemokrater, at man ikke skulle gå videre med sagen.