Begge ansøgere ønsker at lave julemarked på Axeltorv i forbindelse med tændingen af byens juletræ den 1. søndag i advent. Foto: Sarah Marie Winther

Flere lægger billet ind på julemarked på Axeltorv

Helsingør - 10. september 2017 kl. 06:55 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Cityforeningen og Kram Event ønsker at stå for årets julemarked på Axeltorv, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der skal nok komme julemarked på Axeltorv i år, men spørgsmålet er, hvem der skal stå for det - og hvor stort omfang, det får.

På tirsdag er der møde i Teknik- Miljø- og Klimaudvalget, og her skal politikerne behandle de to ansøgninger, der er kommet om at måtte holde julemarked på Axeltorv.

Tre dage i december Kram-Event ved Jens Rasmussen, der stod for sidste års julemarked, der blev holdt tre dage i slutningen af november sidste år, har søgt om igen at måtte holde et tilsvarende julemarked tre dage i begyndelsen af december i år. Men han får nu konkurrence af Helsingør Cityforening, som også er lune på at være med til at skabe den rette julestemning på Axeltorv. Det skal i så fald ske de tre weekender op til jul.

Flop i 2015 Julemarkederne i Helsingør har i tidens løb haft meget forskellige udseender, og er blevet holdt på flere måder. I 2015 var der slet ikke planlagt noget julemarked, men i sidste øjeblik blev der opsat nogle få julehytter.

Sidste år var det Kram Event, som sammen med Helsingør Cityforening lavede et julemarked, og i år er det altså de to , der nu hver især søger om lov til at stå for december-hyggen.

Jens Rasmussen fra Kram Event opfordrer til, at han og Helsingør Kommune sammen lægger detaljerede planer, så der ikke opstår misforståelser omkring markedet, som han vil holde den 1., 2. og 3. december.

Tre weekender Overfor det står Cityforeningen, som vil tage hul på juleløjerne den weekend, hvor julemanden kommer sejlende til Helsingør og tænder byens træ på torvet, og desuden to weekender i december. Alle tre weekender skal markedsføres under sloganet »Jul i den gamle færgeby«.

Cityforeningen foreslår, at de cafeer og restauranter, der vil være med i julearrangementet, slipper for at betale fortovs- og stadeleje de tre weekender, og at de restauratører, som har pavilloner på Axeltorv, må opsætte telte i tilslutning til dem. Endelig foreslår de, at eventuelle vogne fra eksempelvis Værftets Madmarked får gratis strøm og vand.

Fra forvaltningens side er der imidlertid lagt op til, at der skal betales for forbrug. Nu er det op til politikerne på tirsdag at beslutte, hvordan rammerne for årets julemarked skal være.