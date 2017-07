Virksomheden Accoat har hovedsæde og produktion i Kvistgård. Foto: MIK Foto: FOTO: Christian Mikkelsen (Mik.)

Fik anerkendt arbejdsskade seks dage efter sin død

06. juli 2017

Janne Kristensen og hendes afdøde mand Gert Kristensen måtte gå igennem meget de sidste måneder, som han levede.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen, red.) afviste tre gange på fem måneder at anerkende Gert Kristensens lungekræft som en erhvervssygdom. Sagen endte til sidst i Ankestyrelsen, som omstødte de tre afslag fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til et medhold til Gert Kristensen. Det nåede han bare aldrig at opleve.

Det skriver Fagbladet 3F.

Ankestyrelsens afgørelse kom seks dage efter, at Gert Kristensens lunger ikke kunne mere. Han døde 17. marts 2017. 62 år gammel.

- Det var så synd for ham, at han ikke fik lov at opleve det. Det var så tarveligt gjort af dem. Gert var sikker på, at kræften skyldtes hans gamle arbejde, siger Janne Kristensen.

Både Gert Kristensen og lægerne mente, at den lungekræft, som den tidligere specialarbejder led af, skyldtes hans arbejde på industrivirksomheden Accoat i Kvistgård. Her havde han arbejdet med kromsyre mellem 1991 og 2001.

Virksomheden fremstillede i den periode blandet andet udstyr til sygehuse herunder katetre. Gert Kristensens arbejde var at overvåge og sprøjte katetrene med en overfladebelægning bestående af kromat, syrepigmenter og flourforbindelse, som blev til en teflonbelægning. Tre-fire timer om dagen arbejdede han i en sprøjtekabine, hvor der var helt tåget på grund af sprøjteprocessen.

Gert Kristensens kollega fra tiden hos Accoat, Morten Hansen, bekræfter, at der var et "rigtig dårligt indeklima« i de lokaler, hvor de arbejdede.

- Der var kun udsugning i sprøjtekabinen, men der blev altså også sprøjtet emner i lokalet udenfor kabinerne. Det var også udenfor sprøjtekabinen, at vi blandede teflonvæsken op. Dampene herfra spredte sig ud i lokalet, hvor vi gik og arbejdede, siger Morten Hansen.

I den periode, hvor Gert Kristensen arbejdede hos Accoat, blev virksomheden pålagt af Arbejdstilsynet at forbedre ventilationen i de lokaler, hvor sprøjteprocesserne fandt sted. Arbejdstilsynet vurderede, at de ansatte kunne være udsat for sundhedsmæssig fare fra de luftbårne partikler i sprøjteprocesserne.

I den arbejdsmedicinske journal om Gert Kristensens sygdom står der, at "det er velkendt, at kromsyre bruges som forbehandling forud for teflonbehandling. Kromsyre og kromsyrens salte er klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker.«

Alligevel afviste Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pure at anerkende Gert Kristensens lungekræft som en erhvervssygdom.

Socialrådgiver Klaus Horneman Møller fra 3F Nordsjælland Øst mener ikke, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har gjort sit arbejde godt nok eller undersøgt sagen tilstrækkeligt til at kunne komme med en kvalificeret afgørelse. Udover telefonnummeret til vidnet Morten Hansen sendte 3F også rapporter fra Arbejdstilsynets besøg på Gert Kristensens gamle arbejdsplads til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

- Vi fremsendte en stor aktindsigt fra Arbejdstilsynet, som dokumenterer, at der i 1990'erne havde været arbejdsskadeanmeldelser vedrørende udsættelser for kromsyre, siger Klaus Horneman Møller.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har sendt et skriftligt svar på Fagbladet 3F's spørgsmål om, hvordan man forholder sig til, at Gert Kristensens sag, som blev afvist tre gange, endte med at blive omstødt til et medhold i Ankestyrelsen.

Her lyder svaret, at man ikke kommenterer på personsager. Lone Frosch, afdelingschef i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skriver i en e-mail til Fagbladet 3F:

»Det er altid en konkret vurdering, om en påvirkning har haft et tilstrækkeligt omfang til, at en sygdom kan anerkendes.«