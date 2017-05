Fest på kajen med lokale top-navne på plakaten

Masser af god musik, dans på kajen, skibe i havnen og lækker mad i boderne. Hardinger Band er sidste band på scenen og Kulturværftet ved fra sidste år, at de leverer den ægte vare - alle de fedeste Shu-Bi-Dua-hits serveret for fuld skrue. Derudover er der et par af byens bedste bands på plakaten nemlig Anemonemand og Gasbox. Musikken starter klokken 18.00 og dagens program bliver løbende opdateret på kuto.dk.

Alle ombordværende skal derudover have gyldig billet til koncerten. Børn under 2 år, der er passagerer på både, behøver ikke at have billet. Kajplads kan kun købes via Billetten.dk på 70 20 20 96.