Fernisering: Murmalerier med kant

Mange borgere var mødt op onsdag eftermiddag til den officielle - men afslappede - indvielse af årets i alt fire kunstværker i forbindelse med projektet Kunst & Byrum, som for alvor blev en rigtig sommertradition for fem somre siden, hvor de første iøjnefaldende historisk inspirerede vægmalerier om klostervæsen og sundtold blev indviet på muren ved Kirkestræde og gavlen ved Sct. Anna Gade.

I år havde fire helt forskellige kunstnere fra Italien, Frankrig, Australien og Helsingør i løbet af august og september arbejdet med temaet »On the trail of Hamlet«

- Når nu vi kommer rundt er det tydeligt, at vi denne gang bliver udfordret. Der er simpelthen mere kant på værkerne. Det er værker, som tvinger os til at forholde os til kunsten. Men også til Hamlet, sagde Kultur- og Turismeudvalgets formand Henrik Møller(S), der også havde masser af ros til Elisabetta Saiu, som alle år har stået for at udvælge kunstnerne.

Også Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V) var stolt over, at hans udvalg var en del af projektet.

- i Helsingør ville vi gerne bringe vores særlige historie ud på en ny måde, synlig for enhver, give byens rum identitet ved at beskrive både fortid og nutid, sagde Hecht-Nielsen, som også fortalte om de mange forskellige kunstværker gennem årene.

Kunst på kirkegård

Efter et kig på maleriet på Hestemøllestræde gik turen videre til den lille passage mellem pladsen foran Sct. Olai Kirke og Stengade, hvor kunstværkerne The flowers of Ophelia af australske Fintan Magee og »Kong Hamlets grav« af lokale Ukendt Kunstner skulle præstenters det skete med en tale af sognepræst ved domkirken, Kirsten Winther, der blandt andet kunne fortælle, at døden var meget nærværende på netop dette sted, da de døde i århundreder var blevet begravet enten i, under og på jorden ved siden af kirken.