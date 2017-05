Fem gymnasie-piger står bag det yngste Stafet for Livet-hold

Andrea Gerrild, Olivia Frederiksen, Anna Matzen, Carla Nødskov og Hannah Faurschou Andersen har sammen startet Stafet for Livet-holdet Forza EG, der på rekordtid har fået 50 deltagere. De håber, at nå over 100 når starten går den 10. juni. Man kan finde dem på ?Forza EG - stafet for livet? på Facebook.

Helsingør - 22. maj 2017

Andrea, Olivia, Anna, Carla og Hannah fra 1. G på Espergærde Gymnasium har startet Helsingørs første og hidtil eneste ungdoms-Stafet for Livet-hold og har på rekordtid fået næsten 50 deltagere fra gymnasiet og andre lokale skoler. Det hele startede med en rørende video om brystkræft fra deres klassekammerat Marcus, der efter at være blevet omtalt i Frederiksborg Amts Avis fik over 130.000 hits på nettet.

Forza EG er det dynamiske navn på Stafet for Livet Helsingørs hidtil eneste ungdomshold. Holdet består af elever fra Espergærde Gymnasium og venner. Og det er gået stærkt siden Anna Matzen, Andrea Gerrild, Olivia Frederiksen, Carla Nødskov og Hannah Faurschou Andersen, der alle går i 1. G, for et par uger siden fik idéen til at starte deres eget Stafet for Livet hold til det populære Kræftens Bekæmpelses-arrangement i Helsingør den 10.-11. juni. Pigerne håber på at komme op på over 100 deltagere på holdet.

- Næsten alle mennesker har haft kræft tæt inde på livet. Nogen gange helt tæt på. Både min mormor og min Bedste har haft kræft og det har gjort kæmpe indtryk på mig. Heldigvis lever de begge og har det godt. Det har i hvert fald motiveret mig og heldigvis har jeg fået mine bedste veninder med, fortæller 17-årige Anna Matzen.

- Det er jo et rigtigt godt formål, og vi håber selvfølgelig, at vi med dette initiativ har startet en tradition for, at der er masser af Unge mod Kræft med til stafetten fremover. Olivia fortæller også, at Marcus Lissaus video om hans mors brystkræft og al den omtale den fik, i høj grad var med til at motivere pigerne. Marcus, som er deres klassekammerat, blev berømt på skolen 'over night', da historien om han og hans fire klassekammeraters video blev omtalt i Frederiksborgs Amtsavis og senere kunne ses på BT's webside.

Liv og glade dage

Tirsdag den 16. maj fik pigerne bevilliget taletid på skolens fælles morgenmøde, hvor mere end 1200 elever og lærere er samlet, og det satte yderlige gang i tilmeldingerne. Her midt i maj har Forza EG, som pigernes stafet-hold hedder, fået tæt på 50 deltagere, og som nævnt er målet at runde de 100. Dermed vil holdet allerede med sin deltagelse have samlet de først godt 5.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse. Til selve løbet vil holdets sponsorer betale i alt ca. 5 kroner pr. omgang som Forza EG-holdets deltagere runder. Det skal nok løbe op. Hvem sagde Curling Generation?

- Det giver virkelig god mening at være med i Stafet for Livet. Det er et fint arrangement, der er enormt positivt at være med i, og samtidig er rigtigt hyggeligt. Os her fra Forza EG vil stærkt opfordre alle, der har mulighed for det, til at komme og være med, siger Anna Matzen.

Man behøver ikke løbe/gå med i stafetten, men kan sagtens bare kigge forbi og opleve den gode stemning på pladsen, købe en sandwich og nyde musikken. Stort set alle kender jo til kræft - som kræftramt eller pårørende, så det er bare om at komme ud af startblokkene. Og én ting er sikkert. Der skal nok blive liv og glade dage i og omkring Forza EG-holdteltet på stafetpladsen.

Stafet for Livet i Helsingør har over 1.000 deltagere, der alle vil hjælpe til i kampen mod kræft.