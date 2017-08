Felix og Jeppe er udvalgt til sangskrivnings-camp

De unge Helsingør-musikere Felix Havstad Ziska og Jeppe Steenfeldt-Jensen er udvalgt blandt ansøgere fra hele landet til at deltage på Music Maker Co-write - en sangskrivningscamp - til september.

Hvordan tjener man penge på sin musik? Man lærer at skrive gode sange - og helst så gode, at andre artister vælger at købe dem. Der går dog nok et stykke tid før Rihanna, Pharrell Williams eller Justin Bieber ringer til Felix Havstad Ziska eller Jeppe Steenfeldt-Jensen for at bestille ét stk. hit, men de to lokale sangskrivere er et skridt tættere på den kommercielle succes. De er nemlig udvalgt til at deltage på Music Maker Co-write, der er en sangskrivningscamp, hvor det handler om én ting: at blive bedre til at skrive hits.