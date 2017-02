Medvirkende performere er Liv Mikaela Sanz, Bo Madvig og John Simon Wiborn. Foto: Lars Horn Foto: Lars Horn/Lars Horn / Baghuset

Fejrer 40 års teaterjubilæum med forestillingen Rammer

Bo Madvig, der netop nu er aktuel i forestillingen "Rammer", debuterede for 40 år siden i Helsingør Scenens sommeropsætning af Jeppe på Bjerget. På tirsdag den 21. februar kan Bo Madvig opleves på Kulturværftet, og Helsingør Teater fejrer jubilæet med et særtilbud.

Bo Madvig, der til april fylder 55 år, har optrådt over det meste af verden i sin 40 år lange karriere som performer. Fra Cirque d'Hiver i Paris over den sydamerikanske jungle til Det Kongelige Teater.

Siden den spæde start i Helsingør, har han specialiseret sig indenfor det fysiske teater med særlig fokus på det karakterskabende element.

Netop nu er Bo Madvig aktuel på Danmarksturne med »Rammer«, der spiller på Kulturværftets store scene tirsdag den 21. februar hele to gange: Om formiddagen i en lukket forestilling for ungdomsuddannelser i Helsingør, men kl. 19.30 er der ganske åbent for publikum.

»Rammer« er en hardcore, fysisk forestilling uden ord, om de komplicerede, sociale regler, vi forsøger at navigere imellem. Forestillingens tre internationalt kendte artister arbejder i krydsfeltet mellem de fysiske scenekunstneriske discipliner og fusionerer fysisk visuelt teater, nycirkus, akrobatik og moderne dans.

»Rammer« handler om at forsøge at gebærde sig i vores moderne og hastigt foranderlige verden. Om at afkode de komplicerede, sociale regler mellem fremmede, venner, kolleger, kærester og familie.

For at fejre Bo Madvigs jubilæum inviterer Helsingør Teater publikum indenfor med et "jubilæums-tilbud" på 50 kr. pr billet. Billetter købes via http://helsingorteater.billetten.dk/ og rabatten indløses efter valg af sæder ved at indtaste rabatkoden: rammer