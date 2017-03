Fartbøller gemte sig i motionscenter

- Vi får fat i vagtselskabet, der har nøgle til bygningen, og får låst op. Vi genkender de fem personer fra bilen. Føreren - en 19-årig mand fra lokalområdet - bliver sigtet for at overtræde færdselsloven, oplyser Henrik Alstrup, som ikke vil udelukke, at der kan være andre sigtelser imod føreren, fordi han forsøgte at forhindre, at politiet fik fat i dem.