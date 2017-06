Det er anden gang i ugens løb, at en bilist i Helsingør er blevet udsat for hærværksmænd, der har løsnet hjulbolte.

Farligt hærværk: Kørte bil med løse hjulbolte

Nordsjællands Politi fik torsdag en anmeldelse fra en mand, som havde været ude at køre i sin bil, da han opdagede, at to ud af fem hjulbolte var blevet skruet løs.

Episoden kommer blot på to dage efter en lignende episode på Sydvej, hvor en kvinde mærkede sin bil ryste, og opdagede, at fire hjulbolte var skruet løs. Dermed er den foruroligende hærværks-trend også for alvor kommet til Helsingør, efter at der flere andre steder i landet er set eksempler på, at bilejere har fået løsnet deres hjulbolte af hærværksmænd.