Far og mor truede ung datter på livet til ægteskab

Ægteparret blev også dømt for at have truet deres datter til at lade sig gifte.

Et syrisk ægtepar er ved Retten i Helsingør blevet idømt halvandet års ubetinget fængsel for at have udøvet vold mod deres to børn.

I det ene tilfælde truede de hende direkte eller indirekte med at slå hende ihjel for at få hende til at gifte sig med farens fætter på 20 år.

Forældrene var tiltalt for i perioden mellem 2014 og 2016 at have forsøgt at presse deres datter til at indgå ægteskaber med fire eller fem forskellige mænd. Dengang var hun mellem 13 og 15 år.

Volden mod børene foregik systematisk, og parret brugte bælter, trægenstande og de bare næver.

Mishandlingen stod på, mens børnene var mellem henholdsvis 1 og 5 og 11 og 15 år gamle, oplyser retten.

Ægteparret blev også idømt udvisning med et indrejseforbud i 12 år.

I dommen lagde retten vægt på, at ægteparret kun havde haft ophold i Danmark i en kortere årrække, at de hverken taler eller skriver dansk, og at deres forældre stadig bor i Syrien.

De har gennem sagen nægtet sig skyldige, og de har anket byrettens dom til landsretten. De vil frifindes.

Børnene er efterfølgende blevet tvangsfjernet og anbragt et hemmeligt sted.