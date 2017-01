Fandt to mindreårige drenge i lastrum

To mindreårige drenge på 14 og 15 år blev torsdag klokken 20.22 fundet i lastrummet til en lastbil, der holdt ved Scandlines opmarchplads og ventede på at køre ombord på færgen til Sverige. De to forsøgte på den måde illegalt et komme ind i Sverige.

De to var stukket af fra Sandholmlejren, og efter endt afhøring blev de kørt tilbage dertil.