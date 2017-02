Det er blevet sværere at være rotte i Helsingør Kommune. Foto: Arkiv

Færre rotteanmeldelser trods mild vinter

Helsingør - 27. februar 2017 kl. 04:00 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods en mild vinter har antallet af rotteanmeldelser indtil videre været lavere i 2017. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Rotter har i mindre grad plaget Helsingørs borgere i den indeværende vinter sammenlignet med sidste år. Det viser tal fra Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune. De uventede gæster af den slags, man ikke byder på Gevalia-kaffe, havde sidste bedre kår end længe, da antallet af anmeldelser i 2016 var helt oppe på 1700, hvilket er det højeste tal i mindst seks år. Men nu ser det ud til at stilne lidt af igen. I 2017 har der indtil videre været 181 anmeldelser mod 239 i samme periode sidste år.

Handleplan for rotter

Ifølge miljøsagsbehandler i Helsingør Kommune, Erik Månsson, er det svært at pege på en entydig årsag.

- Der er rigtigt mange faktorer i spil, men vi håber, da at det peger tilbage på vores Rottehandlingsplan 2016-18, siger Erik Månsson.

Naturstyrelsen påbudte i 2012 alle kommuner at udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. I Helsingør har planen for eksempel indebåret bedre tætning af kloakker og opsætning af rottespær i afløbsrør i forbindelse med kommunale bygninger som skoler og plejehjem. Samtidig mener Erik Månsson også, at borgerne selv er blevet mere bevidste om risikoen.

- Vi ser i hvert fald, at flere og flere får installeret rottespær i deres afløbsrør, som hindrer rotterne adgang til folks grunde, siger Erik Månsson.

Anmeld online

Den faldende tendens er dog ingen garanti for, at 2017 bliver et mere rottefrit år end 2016. Sidste år steg tallet kraftigt fra maj efter ellers at have ligget under landsgennemsnittet i foråret.

Hvis du selv ser en rotte kan du udfylde et anmeldnigsskema og finde øvrig hjælp på Helsingør Kommunes hjemmeside.