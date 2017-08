Færdselsuheld udløste skænderi

Nordsjællands Politi måtte lørdag eftermiddag mægle mellem to parter, som var blevet uenige efter et færdselsuheld ved Kingosvej/Blichersvej.

De to biler kom kørende mod hinanden, da den ene part overhalede og kom så langt over i den anden vejbane, at de to biler stødte sidespejlene sammen. Det udviklede sig til uenigheder, da en af parterne ikke ønskede at give sig til kende eller udveksle forsikringsoplysninger. Det fik føreren af den anden bil til at kontakte politiet klokken 16.50.