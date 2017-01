Gerningsstedet blev grundigt undersøgt mandag formiddag. Foto: Andreas Norrie

Fængslet for forsøg på knivdrab: 34-årig nægter sig skyldig

Helsingør - 25. januar 2017 kl. 13:20 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 34-årig mand blev onsdag ved et grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Helsingør varetægtsfængslet i fire uger sigtet for forsøg på manddrab. Episoden fandt sted mandag morgen omkring klokken 07 i en lejlighed på Sporegangen i boligområdet Vapnagaard, hvor en kvinde blev stukket med en kniv i halsen, oplyser senioranklager Kenn Jørgensen til Frederiksborg Amts Avis. Den 34-årige tog forbehold for at kære afgørelsen.

Kvinden måtte efterfølgende køres med ambulance med motorcykeleskorte til Rigshospitalets Traumecenter. Kvindens søster blev også ramt af en kniv og kørt til behandling på Hillerød Hospital. Begge kvinder, der er henholdsvis 28 og 25 år, er uden for livsfare.

Den 34-årige mistænkte, som ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger, er eksmand til den ene af kvinderne, valgte at melde sig selv tirsdag formiddag, hvor han mødte op på en politistation sammen med sin advokat.

I retten oplyste den 34-årige, som var iklædt T-shirt og sorte jeans, gennem sin forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen, at han nægtede sig skyldig i sigtelsen.

Hvorfor han nægtede sig skyldig er Frederiksborg Amts Avis afskåret fra at fortælle, da dørene blev lukket efter begæring fra senioranklager Kenn Jørgensen, som henviste til faren for, at den 34-åriges forklaring i dette tidlige stadie kunne påvirke vidner.

Han henviste også til, at det var uvist om den 34-årige overhovedet kunne erkende at have opholdt sig på adressen på gerningstidspunktet.

Den 34-åriges forsvarer, Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amts Avis protesterede mod dørlukningen.

Der er nedlagt navneforbud i sagen. En begæring, som den 34-åriges forsvarer blandt andet begrundende med, at den sigtede har et usædvanligt og letgenkendeligt navn.

Senioranklager Kenn Jørgensen oplyser, at den 34-årige på et senere tidspunkt efter al sandsynlighed også vil blive sigtet for at have stukket den anden søster med en kniv.

