Fædregruppe sikrede god start for kulturhus

Fædregruppen på Vapnagaard får ny bevilling efter samarbejde om åbning af Kulturhus Syd. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På det seneste møde i Økonomiudvalget besluttede et enigt udvalgt at give en bevilling på 56.000 kroner til Fædregruppen på Vapnagaard, der af forvaltningen roses for at have spillet en vigtig og positiv rolle i forbindelsen med åbningen af Kulturhus Syd i starten af i år. Kulturhuset afløste det lokalbibliotek, som blev lukket som led en i besparelse i det seneste budgetforlig.