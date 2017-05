FC Helsingør søger tilskud til stor tv-kamp

Med en sejr over Næstved kan FC Helsingør spille sig i play-off til Superligaen. Klubben har dog ikke budgetteret med den kassekamp og søger nu støtte hos kommunen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter blot to år i 1. Division kan FC Helsingør i højere og højere grad skimte det forjættede land: Superligaen. En aktuel tredjeplads i den næstbedste fodboldrække betyder, at de med en sejr over Næstved på lørdag kan spille sig i play-off til Superligaen, hvor modstanderen hedder enten AGF eller Viborg. Det vil være en attraktiv kamp både for tilskuere, men også for TV-rettighedshaverne Viasat MTG Group, der vil sende kampene på deres 'store kanal' TV3+. Det nuværende Helsingør Stadion halter dog bagefter på en lang række parametre, herunder det stadionlys, som er påkrævet til play-fff-kampene, der er underlagt samme krav som Superligakampe. For at spille kampene på Helsingør Stadion kræver det derfor en ekstern udbyder af stadionlys, eller alternativt at spille på Lyngby Stadion eller Farum Park. FC Helsingør har i deres budget for sæsonen ikke taget højde for ekstra udgifter i forbindelse med play-off-kampene og derfor har de bedt Helsingør Kommune om hjælp til at dække noget af den anslåede pris på 165.000 kroner.