F-16 jagerfly lander på Danmarks Tekniske Museum

Drømmer du om at blive pilot? Så kom og prøv et ægte F-16 jagerfly. Fra den 7. september til den 9. oktober, har du muligheden på Danmarks Tekniske Museum.

På Danmarks Tekniske Museum er det muligt at opleve hele 4 af Forsvarets tidligere jagerfly på nært hold; Nielsen & Winther, Gloster Meteor, Thunderjet samt Draken - og her nu kan turen så afsluttes med F-16 flyet. Hver lørdag og søndag i perioden er det muligt at se, røre og endda prøve at sidde i F-16 flyet, mens museets frivillige fortæller om flyets teknik og historie. Der vil ligeledes være mulighed for at afprøve sine evner som pilot i vores F-16 flysimulator.