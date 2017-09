Et pop-hit bliver ikke skabt alene

Se billedserie På Music Maker Co-Write lægges der fokus på de kommercielle sange og hvad, målgruppen vi have. Søndag var der X Factor- og Eurovision-tema, og mandag handlede det om dansevenlige hits. Foto: Allan Nørregaard

Helsingør - 07. september 2017 kl. 06:05 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I kan gå fra 'zero til hero' på én sang. Se bare på hitlisterne i dag. Der er rigtigt mange navne, man aldrig har hørt om«. Laurits Bejder har fat i noget. For hvert nyt Justin Bieber-hit synes listen af navne, der har medvirket, at stige. Samtidig bliver der længere mellem, at de kunstnere, som P3's værter nævner, ringer nogen klokke.

»Engang var det godt at kunne skrive sang nummer syv på Kylie Minogues seneste album. I dag handler alt om singlen«. De 31 sangskrivertalenter, der samlet i kantinen på Helsingør Ungdomsskole, lytter nøje til Laurits Bejders oplæg. Han er branchemand fra det stadigt unge firma The Bank, som er mere end et pladeselskab i gammeldags forstand. The Bank har også 'bag-kulissen' sangskrivere i deres fold, som har leveret musik til navne som Christopher, Medina og Gulddreng.

Kigger mod Sverige

Klokken er lidt over 10 mandag formiddag, og det er tredje dag på sangskrivercampen Musik Maker Co-Write. Her er 31 sangskrivertalenter samlet fra hele landet for at lave musik i fællesskab og under tidspres. Efter et dagligt oplæg, bliver de unge inddelt i grupper, og hver gruppe skal samme aften have en færdig sang klar til at spille for resten af holdet.

Music Maker Co-Write er startet i kommune-samarbejdet Musikmetropolen, der består af 14 kommuner, heriblandt Helsingør, og har til formål at lade musikalske talenter fra nogle af de mindre byer landet over mødes på kryds og tværs.

- Vi har ikke en tradition for at skrive musik flere kunstnere sammen i Danmark, men det er ofte dér, de bedste idéer opstår. Sverige har været rigtigt gode til at 'co-write' i mange år, og deres sangskrivere står bag et væld af internationale hits. Music Maker Co-Write handler blandt andet om at lukke andre ind i sit musikalske univers og se, hvad der kan opstå, siger projektchef i Musikmetropolen, Marianne Fruergaard

Sideløbende med campen for de unge talenter, foregår også en camp for etablerede, professionelle sangskrivere på Marienlyst Slot.

Mindre popforskrækkede

Dagens udfordring er én af de mere skæve: Skriv en sang, der vil få en festglad brite til at tage sin fodboldtrøje af og danse på et diskotek på Costa del Sol. Og som 10 år senere, når han sidder i Birmingham, vil få ham til at huske tilbage på den ferie med glæde.

»I get knocked down, but I get up again. You are never gonna keep me down!«. Thomas Stengaard klikker 'play', og Chumbawumbas one hit wonder fra 1997 blæser ud af højtalerne som et eksempel på en sang der kan klare netop den opgave. Også svenske Icona Pop's 'I Love It' bliver hevet frem med dens tunge bas og sing-a-long omkvæd.

- I stedet for at skrive ud fra jeres egne oplevelser, skal I prøve at sætte jer i lytterens sted. Det er de færreste af os, der har et actionfyldt liv som Indiana Jones og Tom Cruise, så for at lave den her energi-fyldte pop-sang, skal vi prøve en anden fremgangsmåde, fortæller sangskriver, producer og instruktør på campen, Thomas Stengaard, de unge, inden dagens opgave bliver skudt i gang.

X Factor og Eurovision

Søndag var temaet sange, der kan begå sig i X Factor eller Eurovision, og generelt for Musik Maker Co-Write er målet at lave musik, der kan begå sig kommercielt, fortæller Thomas Stengaard.

- Jeg tror, at unge sangskrivere er mindre popforskrækkede i dag end for 10 år siden. De er vokset op med Spotify, og jeg tror, der er en større accept af, at man bliver nødt til at se på, hvad det er, lytteren vil have, for at få succes, siger Thomas Stengaard.

Sammen med Marianne Fruergaard fra Musikmetropolen har han fået idéen til en camp, der har det praktiske i fokus.

- Musik handler i høj grad om 'learning by doing', så i stedet for at have en masse oplæg, så bruger vi langt hovedparten af tiden på rent faktisk at skrive sange. Campen her handler også om for de unge at få udvidet deres musikalske netværk og få en introduktion til branchen, siger Thomas Stengaard.

Lejrskolestemning

Hver aften lytter grupperne til hinandens sange, og selvom der ikke kan undgå at gå konkurrence i den med mange artister i samme rum, så har stemningen været god hele vejen igennem, fortæller produceren.

- Det er en positiv form for konkurrence. Jeg synes, at sammenholdet og kemien har været rigtigt godt. Der har nærmest været en lejrskole-stemning, og det er flere gange sket, at folk er begyndt at danse spontant til de andres sange, siger Thomas Stengaard.

Tirsdag aften får den spontane dans mulighed for at fortsætte. Her mødes nemlig talentcampen og den professionelle camp til afslutningsfest på Elværket i Helsingør, hvor en masse af den nye musik vil blive præsenteret.

