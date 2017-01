Translokation på Erhvervskolen Nordsjælland i Helsingør. Foto: Allan Nørregaard

Et hav af muligheder på Esnord

Helsingør - 10. januar 2017 kl. 13:18

Alle folkeskoleelever skal inden 15. marts have tilmeldt sig en uddannelse, og derfor holder mange uddannelsesinstitutioner Åbent Hus i denne tid. Mange af eleverne har truffet deres valg, men der er stadig en stor del som er i tvivl.

Direktør Inge Prip, Esnord, ved godt, at det er et svært valg for mange, og de mange muligheder gør det ikke nemmere. -EUD, SOSU, EUX, STX, EGU osv. er blot nogle af varianterne, og det gælder om at holde tungen lige i munden. På Esnord alene udbydes næsten 20 forskellige uddannelser... men det er en god idé at tage til åbent hus, for så for man svar - og et eget indtryk af miljøet på skolerne.

På Esnord bliver dørene slået op på flere af skolens adresser i den nærmeste tid, og torsdag den 12. januar kl. 17 - 19 er det Campus Helsingør på Rasmus Knudsens Vej 9 i Helsingør, der danner rammer om et Åbent Hus-arrangement. Her kan interesserede høre om de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser HHX og HTX, og de merkantile erhvervsuddannelser (EUD og EUX Business), tømreruddannelsen og Fremtidens Byggeri, som er et grundforløb for elever som vil starte på en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen.

Der vil også være mulighed for at høre om Esnords tilbud til dem som vil tage en erhvervsrettet 10. klasse - hvor man både får mulighed for at tage 10.klasse og et grundforløb til erhvervsuddannelserne - to uddannelser i et hug! Den erhvervsrettede 10. klasse er et tilbud til dem som endnu ikke er helt sikker på, hvilken ungdomsuddannelse de gerne vil starte på, måske til prøve kræfter med en EUD eller en EUX - og gerne vil tage en 10. klasse på et spændende campus.