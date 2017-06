Fra næste skoleår er det slut med frokostordningen på Tibberupskolen og Grydemoseskolen og kantineordningen på Mørdrupskolen. Foto: Victor Viemose.

Send til din ven. X Artiklen: Espergærde Skole nedlægger frokostordning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Espergærde Skole nedlægger frokostordning

Helsingør - 20. juni 2017 kl. 04:32 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For omkring 27 kroner kunne travle forældre på skolerne i Espergærde købe frokost til deres barn, hvis morgenrutinen ikke tillod tid til at smøre leverpostejsmadder. Den service er det dog slut med nu. Espergærde Skole meddeler nemlig i et nyhedsbrev, at man fra næste skoleår nedlægger frokostordningen og dermed også aftalen med firmaet Madvognen. Det sker af sparehensyn, lyder det. Derudover dropper man også mælkeordningen grundet vigende tilmelding.

Søren Hviid Junker, der er forældrerepræsentant og formand for Skolebestyrelsen ærger sig over beslutningen, men erkender også, at den er nødvendig.

- Det har været en fin ordning, som børnene har været glade for, så jeg er ked af at det har været nødvendigt at skære den væk. Når det er sagt, så må frokostordningen også siges at være i nice-to-have og ikke need-to-have-afdelingen, og set i lyset af de besparelser, der har været hidtil, kunne det måske heller ikke forsvares at køre den videre, siger Søren Hviid Junker.

Hørte om opsigelse gennem forældre Hos Madvognen er man overrasket og ærgerlig over at høre om beslutningen, som man fik nys om gennem forældre og ikke skolen.

- Jeg undrer mig over, at skolelederen ikke har kontaktet mig, så køkkenet kunne være forberedt på så drastisk en beslutning, skriver Jacob Mors fra Madvognen i en mail til forældrene på de tre skoler.

Skoleleder på Espergærde Skole, Andreas Elkjær, bekræfter nedlæggelsen af frokostordningen over for Frederiksborg Amts Avis, og fortæller, at den manglende udmelding til Madvognen er en fejl.

- Ved en fejl har jeg ikke fået informeret leverandøren i god tid, og det har jeg beklaget over for leverandøren, skriver i Andreas Elkjær i en sms til avisen.

Han oplyser, at der på den ene af de tre skoler, Mørdrupskolen, kan komme en kantineordning igen, men at det afhænger af Helsingør Kommunes budget for 2018.