Endeligt ja til salg af nedbrændt børnehave

Køberen af bygningen er ejendomsudviklingsselskabet Innovater, som ønsker at opføre et helt nyt Netto-supermarked på grunden. Det nye supermarked skal afløse discountkædens nuværende supermarked på Blichersvej, der er af ældre dato, og har et begrænset butiksareal.

De sidstnævnte partier stemte også i december nej til, at der kunne laves en lokalplan for et nyt supermarked på grunden. Det ændrede dog ikke ved, at et flertal i Byrådet sagde ja til, at der skulle udarbejdes en lokalplan for et nyt supermarked på stedet.