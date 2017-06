På denne grund skal der opføres et moderne byggeri i to hele plan med ejerlejligheder og galleri i stueplan. Foto: Andreas Norrie

Endeligt ja til omstridte strandvejs-byggerier

Helsingør - 23. juni 2017 kl. 04:37 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraterne blev stemt ned i sag om to lokalt udskældte byggerier på Strandvejen, skriver Frederiksborg Amts Avis. Der bliver ikke sat stop for et ejendomsprojekt, som skal huse et galleri og tre lejligheder på Strandvejen 340B i Espergærde ved Egebæksbvang Kirke samt et andet projekt i form af en mindre møbelbutik i nummer 344. Det besluttede et flertal i Byrådet på det seneste møde, hvor Socialdemokraternes to medlemmer af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Peter Poulsen og Per Christensen havde begæret udvalgsflertallets godkendelser i Byrådet.

Det mest markante byggeri er på Strandvejen 340 B, hvor der skal bygges 535 kvadratmeter i to fulde plan. Det sker på en grund på et hjørne ud mod Egebæksvang Kirkegaard, hvor der i dag ligger en ældre villa.

Mastodontbyggeri?

- Hvis man læser alle de indsigelser, der er kommet mod det her byggeri fra beboerne i området, så virkeder det uforståeligt, at man ikke har valgt at lave en samlet lokalplan for området, sagde Peter Poulsen(S), der undervejs blev beskyldt for at være på stemmefiskeri i Espergærde. Han mente dog selv, at der var tale om at tage borgernes bekymringer alvorligt. Endvidere mente han, at der var tale om et mastodont-byggeri, som stak af i forhold til omgivelserne. Endelig pegede han på kritiske høringssvar fra blandt andet menighedsrådet ved Egebæksvang Kirke.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V) fastholdt, at der var tale om et projekt, hvor ejerne havde købt en grund, og lavet et projekt, der levede fuldt og helt op til bygningsreglementet og kommuneplanen, og at han ikke kunne se, at det på nogen måde var en gene for omgivelserne.

Denne holdning fik udvalgsformanden opbakning til fra alle Byrådets partier på nær Socialdemokraternes byrådsgruppe og Lokaldemokraternes Jan Ryberg, som stemte imod at godkende projektet.

I forhold til indretningen af en butik på Strandvejen 344, der krævede et par dispensationer fra kommuneplanen, stemte Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale og Lokaldemokraterne imod en godkendelse, mens et flertal bestående af resten af Byrådet stemte for at give endelig tilladelse.

