20-årige Ludvig Schou fra Helsingør er autist og har kæmpet længe for at komme i gang med en STU-uddannelse. I mandags begyndte han i et 13 ugers afklaringsforløb på Kadetten. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Endelig en løsning: Ludvig er startet på Kadetten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig en løsning: Ludvig er startet på Kadetten

Helsingør - 19. august 2017 kl. 08:03 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kølvandet på en udsendelse af programmet 'Efterforskerne' på P1 opstod der i foråret en debat omkring Helsingør Kommunes henvisning af unge til de såkaldte STU-uddannelser for udviklingshæmmede unge. Hovedpersonen i sagen var den 20-årige Ludvig Schou fra Helsingør, der havde ønsket at komme i et STU-forløb på Café Chaplin, men i stedet blev henvist til det kommunale tilbud, Center for Job og Oplevelse. Et tilbud målrettet introverte unge med meget tid foran en computer, hvilket ikke passede den udadvendte Ludvig, der ønskede at arbejde inden for madlavning eller tegning.

Læs også: Kniv og spækbræt erstatter perleplader på Kadetten

I maj fik Ludvig og hans forældre så nys om den nye uddannelse Kadetten, som var på vej, og der reagerede de straks.

- Vi havde en god snak med forstander Lene Lissau, og var overbevist om, at det her var løsningen. Kommunen har holdt fast i, at hvis Ludvig skal i STU-uddannelse, så skal det være på Center for Job og Oplevelse, så derfor foreslog vi i stedet et 13 ugers afklaringsforløb på Kadetten, siger Ludvigs far, Jacob Schou.

Passer til Ludvig Det blev i første omgang til et afslag fra Helsingør Kommune, men senere fik de at vide gennem Lene Lissau, at Ludvig alligevel var blevet optaget.

Med linjer som gartneri og madlavning passer Kadettens afklaringsforløb godt til Ludvigs aktive og udadvendte væsen, og hovedpersonen selv, der startede i mandags, glæder sig også over at være i gang.

- Jeg er ikke så god til boglige fag, så jeg vil rigtigt gerne være kok eller tegner. Det er fint at være i gang, siger Ludvig Schou, mens han sammen med resten af køkkenholdet skærer kartofler til dagens ret, der er fyldt kalkun.

Hvad fremtiden bringer, er endnu uvist, fortæller Jacob Schou, der i første omgang vil se på evalueringen af Ludvigs afklaringsforløb på Kadetten.