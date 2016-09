Som publikum træder man med udstillingen Sex & The Sea ind i et univers fyldt med lyst, længsler og drømme. Foto: Sashia Boddeke og Peter Greenaway.

Send til din ven. X Artiklen: En sømand og hans sexliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En sømand og hans sexliv

Helsingør - 09. september 2016 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes utallige muntre historier og sange om sømænds spændende, frie sexliv. Men var alle sømænd glade for piger, og hvor vildt var sexlivet på havet og i havnen? Det kan besøgende på M/S Museet for Søfart snart få svar på, for fredag den 9. september åbner udstillingen Sex & The Sea, der undersøger sømændenes sagnomspundne liv og ser nærmere på de mange myter, der til alle tider har været om sømænd.

Udstillingen er lavet af den hollandske kunstner Saskia Boddeke og den verdenskendte britiske filminstruktør Peter Greenaway, og den består blandt andet af en række kunstneriske interviewfilm, hvor forskellige sømænd sætter ord på den frihed, de oplevede og udlevede til søs - også seksuelt.

Gæster vil også få sig en sanselig oplevelse, når de bevæger sig gennem erotiske souvenirs, lokkende havfruer, potensfremkaldende fluer, barmfagre galionsfigurer og kokosnødder hjembragt af sømænd. Samtidig er Sex & The Sea et opgør med forestillingen om den heteroseksuelle sømand. For er det kun kvinder, de begærer og længes efter? Det lyder ikke umiddelbart sådan.

- Sømænd og deres seksualitet er nærmest af mytisk karakter, og med udstillingen her får tilskueren et sjældent kig ind bag gardinet. Vi glæder os til at tage folk på en både vovet og poetisk rejse, siger direktør Ulla Tofte.

I forbindelse med udstillingen vil der være en lang række arrangementer, blandt andet tabusaloner, debatter og sømandsdating, der sætter fokus på normer, magt- og kønsstrukturer. For selvom antallet af kvindelige ansatte er stigende, er livet på havet stadig en mandeverden. Og en ny rapport om maritim sexchikane viser, at 78 procent af kvinder, der arbejder på havet, har oplevet at blive krænket på et tidspunkt.

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem M/S Museet for Søfart, Saskia Boddeke og Peter Greenaway fra Luperpedia Foundation, Sjöhistoriska Museet i Stockholm og Maritiem Museum Rotterdam, som ideen udspringer fra. Udstillingen er støttet af D/S NORDEN // D/S Orients Fond.