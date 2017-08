En hyldest til boligformanden

- Først og fremmest et rigtigt stort tillykke, Charlotte! Du blev i sin tid håndplukket til at være formand for Boliggårdens hovedbestyrelse, og vi sagde, at det kan du godt - og det KAN du godt! Du er altid - altid - på beboernes side. Du har relationerne til beboerne, du kender dem og har en åbenhed, der gør, at folk altid gerne vil spørge dig. I din stil som formand er du altid meget åben, meget lyttende og handlekraftig, samtidig med at du er flittig. Oven i at du har et stort engagement, er du altid i et pivgodt humør, lød det fra Boliggårdens direktør, der blev fulgt op af et par ord fra næstformanden i boligselskabet, Christian Nielsen, der er beboer og formand i afdelingen Grønningen i Helsingør.