Se billedserie Lene Elsners skulpturer er en hyldest til naturen.

Send til din ven. X Artiklen: Elsner og Olesen i Galleri Orange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elsner og Olesen i Galleri Orange

Helsingør - 31. august 2016 kl. 07:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lene Elsner og Ole Olesen er to kunstnere, der livet igennem har arbejdet kompromisløst med at give det fascinerende univers, de har i sig, videre. Fra på lørdag og frem til den 28. september, kan man opleve de to i Galleri Orange på Badevej 2, hvor der er fernisering mellem klokken 13 og 15.

Lene Elsner er uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole under Professor Wiig Hansen. Hun arbejder med den indre stilhed, og hendes tegninger og skulpturer er som en hyldest til naturen. Hendes tegninger er indadvendte og meditative uden for tid, en hyldest til blot det at være til.

Ole Olesen er også uddannet på Kunstakademiet. Han arbejder i sine billeder med det, der har optaget ham livet igennem. Det kan være oplevelser og fortællinger som han igen og igen bearbejder med både smil, alvor og humor. Dagligdagens mange hændelser som hver især indeholder et mylder af associationer og sammenfald. Ole Olesen viser dagligdagens mirakler med smil og varme.

De to unikke kunstnere er i udtrykket som nat og dag. Men fælles for dem begge er ærligheden og glæden ved at formulere og tale igennem deres værker.

Galleri Orange holder åbent tirsdag til fredag klokken 10.00 til 17.00, lørdage 10.00 til 14.00.