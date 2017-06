Boliggårdens direktør, Birte Flæng Møller, hyldede selskabets altid hjælpsomme og kompetente sekretær Else Vinding for de mange år, hun har skænket Boliggården og boligselskabets beboere.

Else hædret med kongelig medalje

Helsingør - 02. juni 2017 kl. 04:07

Kokkepigen Laura fra Matador fik Dronningens Fortjenstmedalje efter 25 år hos familien Varnæs. Nu går sekretær Else Vinding fra Boliggården i Lauras fodspor og modtager Den Kongelige Belønningsmedalje for 41 års tro tjeneste i boligselskabet.

Nu takker hun af og går på velfortjent pension.

Og der er med garanti mange - beboere, kollegaer og samarbejdspartnere - der kommer til at savne Else, hendes gode humør og hendes altid velvillige hjælp med svar på spørgsmål om alt mellem himmel og Trækbanen.

- Det er okay at gå på pension nu, men det bliver da lidt af en anden tilværelse. Jeg håber på, at jeg kan få tiden til at gå derhjemme, og ellers må jeg finde på nogle nye interesser. Indtil videre har jeg huset og haven, der skal passes, og så får jeg mere tid til mine børn og børnebørn, smiler Else, der i 1976 begyndte i regnskabsafdelingen i Det Sociale Boligselskab Helsingør, og som igennem årene har arbejdet sammen med seks forskellige direktører i selskabet - senest Birte Flæng Møller, der har siddet siden 1999.

Ved afskedsreceptionen for Else Vinding lovpriste både Boliggårdens direktør, Birte Flæng Møller, og boligselskabets formand, Charlotte Olsen, altid venlige og hjælpsomme måde at agere på over for alle.

Det bliver unægteligt en noget anden tilværelse, Else nu går i møde, hvor også dagsrytmen sikkert vil ændre sig:

- Nu skal jeg ikke stå op klokken syv hver morgen. Derfor glæder jeg mig også meget til at se nogle krimier om aftenen og ikke skulle tidligt op næste dag. Og så skulle jeg også gerne få tid til at læse nogle flere bøger - helst krimier, griner Else, der er overbevist om, at hun kommer til at savne sine kollegaer og det sociale på arbejdspladsen.