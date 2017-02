Teatergrad skal sammen med elever fra Nordvestskolen og Byskolen arbejde med emnet krig. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Elever får krig på skoleskemaet

Helsingør - 21. februar 2017 kl. 09:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan er det at vokse op i et land, hvor der er krig? Det er en af de ting, som teatergruppen Teatergrad sammen med eleverne på Nordvestskolen og Byskolen skal arbejde med. De kommer på besøg med forestillingen »Krig - i børnehøjde«, der er en blanding af en workshop og en forestilling. Der veksles derfor mellem dramatisering af en fortælling om krig og dialog mellem skuespillerne og eleverne.

Teatergrads forestilling tager udgangspunkt i elevernes egne tanker, viden, fortællinger og følelser om krig og på den måde inddrages de i stykket. Eleverne er derfor lige så meget en del af forestillingen, som skuespillerne er.

Forestillingen er udviklet i samarbejde med Røde Kors og kommer i løbet af foråret gratis ud til 100 skoleklasser landet over.

Børn skal forstå krig

Det kan virke voldsomt at sætte krig på skoleskemaet for børn mellem 4. og 6. klasse, men det er et emne, der præger mange børns liv og tanker, lyder det fra Røde Kors, der har samarbejdet med 'Teatergrad' omkring forestillingen.

- Det er rigtig vigtigt, at vi taler med børn om krig. Der er krig mange steder i verden, og det er blevet en del af vores dagligdag, ind igennem fjernsynet, helt ind i stuen. Derfor er det afgørende, at børn bliver oplyst om krigen og dens frygtelige konsekvenser. Det kan give dem nogle vigtige værktøjer til at forstå krig og tænke og handle med empati. Det er så nemt bare at tage afstand fra krig og fra de sår og lidelser, som krigen påfører", siger Lokalformand for Røde Kors Helsingør, Claus Jon Jonsen.

Aktivt deltagende

Med forestillingen ønsker Teatergrad at hjælpe børnene i Helsingør med at forholde sig til de svære emner.

- Nu sætter vi krig på skoleskemaet landet over i en form, hvor børnene er aktivt deltagende og skal sætte ord på deres tanker og følelser. Det er vigtigt, at de får lov til denne selvstændige refleksion og ikke bare overtager tidligere generationers svar på konflikter. De er verdens fremtid, og det er dem, der skal være med til at rydde op efter vores rod. Derfor er det vigtigt, at de kommer til orde, siger Christine Worre Kann, der er leder af Teatergrad.

Udover selve forestillingen er der også undervisningsmateriale til opfølgning i skolerne og et lærings- og dialogspil, som eleverne kan bruge sammen med deres forældre.