Elevatorerne på station skal renoveres

Hun beklager ulejligheden for de passagerer, som ikke er i stand til at benytte trapperne.

- Det er desværre ikke muligt for handicappede og passagerer med barnevogn/klapvogn at komme til og fra sporene, når elevatorerne er ude af drift, men handicappede og gangbesværede med rollator har mulighed for at få assistance via DSBs Handicapservice. De skal blot adviseres 12 timer før afrejse - mellem klokken 8 og 18.