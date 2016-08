Teglværksgården på Krogebakke i Ålsgårde har stået tom i årevis, men nu er grunden og de faldefærdige bygninger blevet solgt. Foto: Allan Nørregaard

Ejendomsudsalg: Nu er forladt plejehjem solgt

Helsingør - 31. august 2016 kl. 04:21 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommunes såkaldte arealoptimeringsprogram forventes at give 25 millioner inden året er omme. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I forbindelse med det seneste budgetforlig blev der igangsat et større såkaldt arealoptimeringsprogram, som skal samle kommunens aktiviteter på færre kvadratmeter, give besparelser på ejendomsdriften og give salgsindtægter, som skal være med til at finansiere de kommende års store anlægsprojekter som eksempelvis sundhedshuset på Esrumvej.

I alt skal der inden 2019 - ifølge planen - sælges kommunale bygninger og grunde for 100 millioner kroner.

I juli var tallet noget op på lidt over 16,3 millioner kroner, fremgår det af et notat udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme, som er udarbejdet i forbindelse med budgetmaterialet for dette års budgetforhandlinger,som snart går i gang.

Forvaltningens måltal for dette år er på 25 millioner kroner, og det er et tal, som forvaltningen forventer at nå.

Ejendoms-selskab køber Teglværksgården

Blandt de større handler er Grønnehave Station, som gik for 4,6 millioner kroner, en grund i Prøvestenscentret på Birkedalsvej, der blev solgt for 3,2 millioner kroner samt Teglværksgården i Ålsgårde som blev solgt for lidt under 2,8 millioner kroner. Mere præcist endte prisen for det tomme og forfaldne plejehjem Teglværksgården på 2,75 millioner kroner, og køberen er Per Nygaard Ejendomsselskab ApS. med adresse i Skovshoved. Forud for salgsprocessen gik i gang blev der i Byrådet vedtaget en ny lokalplan for grunden, som blev udlagt til boligformål.

Blandt de større grunde, som er på vej til at blive solgt er Teknisk Forvaltnings bygninger på Mørdrupvej i Espergærde, som er sat til salg i et offentligt udbud med en prisidé på 30 millioner kroner. Fristen for byde er dog netop blevet forlænget. Indtægter fra et sådant salg forventer dog først at blive bogført i 2017, fremgår det af notatet.

I forhold til besparelser på ejendomsdriften har salgene indtil videre betydet en årlig besparelse på 1,4 millioner kroner.