Se billedserie Et nyt udspil fra regeringen lægger op til at samle flere forberedende voksenuddannelser i én samlet. Dermed kan Produktionsskolen i Helsingør og flere linjer på VUC , herunder Den Almene Voksenuddannelse, være lukningstruede. Foto: Sarah Marie Winther.

Efter regeringsudspil: Helsingør byder ind på ny uddannelse

Helsingør - 12. maj 2017 kl. 06:30 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune vil lægge billet ind på at huse regeringens nye planlagte Forberedende Grunduddannelse. Det vækker bekymring hos VUC, der kan blive én af taberne i spillet. Regeringen fremlagde onsdag et forslag til en helt ny forberedende uddannelse målrettet unge under 25 år, som ikke har hverken job eller uddannelse og kræver hjælp til at komme i gang. Uddannelsen, der vil få titlen Den Forberedende Grunduddannelse, skal efter planen erstatte seks eksisterende tilbud, herunder produktionsskoler, almene voksenuddannelser og undervisning for ordblinde.

Baggrunden er, at 50.000 danske unge under 25 år står uden job eller uddannelse, ifølge en undersøgelse foretaget af et ekspertråd nedsat af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

75 institutioner skal fordeles iblandt landets kommuner, som skal stå for driften, og Helsingør Kommune har lagt billet ind på én af de 25 'store' såkaldte moderinstitutioner.

- Der har længe været brug for, at der bliver ryddet op i de mange tilbud, der er til de mange unge, der hverken har en uddannelse eller er i job. Det er en gruppe, som vi i dag allerede har stor berøring med - blandt andet via jobcentrene og UU. Derfor giver det rigtig god mening, at det nu er kommunerne, der får ansvaret for at løfte opgaven, siger borgmester Benedikte Kiær (K).

Bekymring hos VUC

Udmeldingen fra regeringen vækker dog ikke just begejstring hos HF & VUC Nordsjælland, som udover HF varetager en række af de uddannelser, som regeringens udspil vil samle i en ny institution.

Rektor Ruth Kirkegaard mener, at selve grundlaget for reformen er tvivlsomt.

- Jeg er ikke tryg ved, at man laver en så indgribende reform på baggrund af en rapport, som har været i 'Detektor' for ikke at holde vand. Samtidig er jeg uenig i, at udbuddet af forberedende uddannelser er uoverskueligt. Det er i hvert fald ikke det jeg oplever, siger Ruth Kirkegaard.

Regeringens udspil kan på længere sigt få konsekvenser for VUC, der kan blive tvunget til at nedlægge uddannelser. På kortere sigt melder der sig dog også et presserede spørgsmål. Byrådet sagde i slutningen af april god for, at VUC i Helsingør kan flytte fra Gurrevej og tættere på byen, hvor man ved Kongevejen vil opføre nye bygninger til 78 millioner kroner.

- Det her bliver uden tvivl en bremseklods for VUC-projektet ved Kongevejen, da der pludselig er rigtigt mange ubekendte. Vi ved ikke, hvad det bliver for et VUC, som skal flytte ind i de nye lokaler og om der nu også kommer en helt anden uddannelse til byen. Vi vil derfor tage en dialog med Helsingør Kommune snarest muligt, siger Ruth Kirkegaard.

Undgå kompetancetab

Christian Holm Donatzky (R), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune mener, at det er for tidligt at sige, hvilke konsekvenser udspillet, der først skal behandles i Folketinget, får for VUC og Produktionsskolen i Helsingør.

- Vi er klar til at byde ind på det her projekt, da det er helt afgørende, at vi har et tilbud med kvalitet til denne her unge målgruppe i Helsingør. Det er en gruppe unge mennesker, for hvem det betyder rigtigt meget, at tilbuddet er tæt på dem. Om uddannelsen har den ene eller den anden hat på, er egentlig ikke så afgørende for mig, siger han.

Skulle det ende med, at man siger farvel til Produktionsskolen og flere linjer på VUC til fordel for en ny samlet uddannelse håber Christian Holm Donatzky, at man kan bevare de nuværende kompetencer inde for kommunegrænsen.

- Vi har nogle rigtigt dygtige medarbejdere i kommunen, og dem skal vi trække på. Det er vigtigt, at der ikke sker et kompetencetab i forbindelse med en flytning af uddannelser, og at de unge ikke bliver glemt i processen, siger han.