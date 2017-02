Foto: Peter Andersen/modelfoto Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Efter kritik: Specialskole har halveret brugen af magt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter kritik: Specialskole har halveret brugen af magt

Helsingør - 13. februar 2017 kl. 04:02 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af indberetninger om magtanvendelse er mere end halveret på Specialskolen Løvdal på bare et halvt år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Magtanvendelser er tæt på at lukke specialskole

Fra foråret til efteråret 2016 er antallet af magtanvendelser på Specialskolen Løvdal faldet fra 35 til 15. Specialskolen, der er rettet mod fagligt og socialt udfordrede elever, har i de senere år haft med afstand flest tilfælde af magtanvendelse af skolerne i Helsingør Kommune. Derfor glæder de nye tal Rikke Reiter, der er chef for Center for Dagtilbud og Skoler.

- Det er rigtigt positivt, og jeg synes, der skal lyde en stor ros til både medarbejdere og leder for deres indsats, siger Rikke Reiter.

Kurser i konfliktnedtrapning

Det markante fald i antallet af magtanvendelser er nemlig kommet efter ansættelsen sidste sommer af den nye leder Mette Rovang Johannson, som har sat stort fokus på og lagt en ny linje på området.

- Vi har afklaret hvilke situationer, der kræver et indgreb af magt, samtidig med at vi holder øje med elevernes adfærdsmønstre og hele tiden prøver at lære af forgangne situationer, siger Mette Rovang Johannsen.

Fremgangen får hende ikke til at hvile på laurbærrene, og de 15 magtanvendelser i efteråret skal gerne blive til endnu færre i foråret.

- Vi har en forhåbning og en ambition om at komme længere ned, men vi må nok også erkende, at det ikke er realistisk at ramme 0, når man har med en specialskole at gøre, siger Mette Rovang Johannsen.

Lagt under Snekkersten

Tilbage i maj 2016 fik Specialskolens problemer med magtanvendelse Center for Dagtilbud og Skoler til at melde ud, at tilbuddet ikke kunne fortsætte i dets nuværende form.

Det førte til en omlægning, der indebar, at specialskolerne Løvdal og Bregnehøj blev lagt sammen på Løvdals adresse. Samtidig vil Løvdal fra det kommende skoleår komme til organisatorisk at høre ind under Skolerne i Snekkersten. Om omlægningen siger Rikke Reiter:

- Da Skolerne i Snekkersten rummer en ADHD-klasse giver det mulighed for vidensdeling specialtilbuddene imellem. Samtidig kommer eleverne tættere på den almene skole og kan deltage i turneringer og arrangementer sammen med dem, siger Rikke Reiter.

Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune vil inden sommerferien beslutte, om Specialskolen Løvdal skal flytte til nye lokaler eller forblive i de nuværende.

relaterede artikler

Flere indberetninger om magt mod børn 08. april 2016 kl. 19:12