EL foreslår tryghedsaftale før fyringsrunde

Enhedslisten vil indføre tryghedsaftale i forbindelse med kommende fyringsrunder. Foreslår også ansættelsesstop. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De kommende par måneder er der udsigt til endnu et par fyringsrunder på blandt andre afdelingerne under Espergærde Skole og Snekkersten Skole. Det sker efter januar måneds fyringer af 15 ansatte på Helsingør Skole og nedlæggelsen af yderligere 15 stillinger på skoleområdet. Det får nu Enhedslisten til at foreslå, at Helsingør Kommune med øjeblikkelig virkning vedtager en tryghedsaftale for kommunens ansatte kombineret med et afskedigelsesstop og et midlertidig kvalificeret ansættelsesstop. Forslaget kommer på dagsordenen på byrådsmødet på mandag i næste uge.