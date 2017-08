Se billedserie Ulrik Schwartz, der kommer fra en stilling som musiklærer på Hellebæk Skole, står i spidsen for Helsingør Produktionsskoles nye e-sportslinje. Foto: Victor Viemose

Send til din ven. X Artiklen: E-Sport som et selvtillidsboost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

E-Sport som et selvtillidsboost

Helsingør - 23. august 2017 kl. 04:13 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For eleverne på Helsingør Produktionsskoles nye E-Sport-linje kommer kammeratskab og disciplin i første række, når fjenderne nedkæmpes i Counter-Strike og League of Legends, skriver Frederiksborg Amts Avis. 3,5 millioner kroner. Så stor var den præmiesum, som det danske e-sportshold, Astralis, i januar modtog for at vinde turneringen ELeague Major Final i USA, hvor de dystede i skydespillet Counter-Strike. I juni kunne de fem drenge på Astralis indkassere 1,7 millioner kroner yderligere ved endnu en turneringssejr. Computerspil på konkurrenceplan har vokset sig rigtigt stort, på trods at kritikerne nok stadig vil fnyse over, at det bliver kaldt en sport. Nu spreder den populære trend sig også til skoleskemaet lokalt i Helsingør, hvor produktionsskolen den 7. august startede en helt ny e-sport-linje op. I spidsen for den står Ulrik Schwartz, der de seneste fem år har været musiklærer på Hellebæk Skole, men er en aktiv gamer i fritiden.

- Vi har fem elever på holdet lige nu, men jeg regner med, at vi om en måned er oppe på ti, hvilket er det maksimale, fortæller Ulrik Schwartz, mens han viser rundt i e-sportslinjens nyindrettede lokale, som er opdelt af en sort forhæng, hvor de fem drenge på den ene side er i fuld gang med et spil Counter-Strike.

- Man er fem på et hold, og jeg har planer om, at vi, når vi er fuldtallige, kan have det her opdelte rum, hvor vi spiller fem mod fem, siger Ulrik Schwartz.

I øjeblikket spiller de fem drenge mod tilfældigt udvalgte modstandere på nettet.

Ikke en netcafe

Chips, sodavand, energidrikke og manglende motion. Mange af de ting, som folk normalt forbinder med 'gamere' er ikke at finde i lokalet på første sal på Helsingør Produktionsskole. Ulrik Schwartz gør meget ud af at skelne mellem gaming og e-sport. Gaming er noget, man gør derhjemme alene, mens e-sport er noget man gør med andre i fællesskab.

- De her drenge måske nogle, som alligevel ville sidde derhjemme og spille computerspil på en måske usund og lidt asocial måde, og i stedet giver vi dem mulighed for at komme her og følge deres passion på en konstruktiv måde, siger Ulrik Schwartz.

Dagen på e-sportslinjen starter altid med motion om morgenen, ligesom de professionelle, og herefter følger to timer med strategi og planlægning, inden selve spillet går i gang.

- Det er ligesom, hvis man gik til fodbold. hvor man både træner og lægger strategi for kampene. I dag har vi eksempelvis skudtræning med stationære mål for også at sluse én af de nye ind, siger Ulrik Schwartz.

I den strategiske planlægning får hver af de unge en rolle, som de hver især skal løse, så tingene går op i en højere enhed, og holdet vinder. Rollen som leder af holdet kræver overblik, og går på skift fra kamp til kamp. I skydespillet Counter-Strike har alle spillerne den samme evne, mens det i fantasy-spillet League of Legends er individuelt, hvilke evner ens figur har.

Teamwork og disciplin

En af eleverne på produktionsskolens e-sportslinje er 16-årige Emil Bøg, som har været fra opstarten af. Da han i år gik ud af 9.klasse på Gribskolen i Græsted, vidste han ikke, hvad han skulle, og gennem en UU-vejleder hørte han om e-sportslinjen.

- Jeg har spillet de her to spil, Counter-Strike og League of Legends, i en del år, og så er det hyggeligt og rart at kunne være sammen med andre om det, siger Emil Bøg.

Netop udvikling af sociale evner er et af e-sportslinjens formål, men de unge lærer mange forskellige ting, fortæller Ulrik Schwartz.

- De lærer disciplinen i at møde op til tiden hver dag og at have sociale forpligtelser i og med, at der er et hold, der har brug for dem. Det er evner, som er værdifulde i mange sammenhænge, ikke mindst i forhold til at tage en uddannelse, når de er færdige her, siger Ulrik Schwartz.

Han fortæller, at produktionsskolens fornemmeste opgave er, at give de unge en succesoplevelse.

- For mange som starter på en produktionsskole, har den måde, man lærer på i folkeskolen måske ikke været den optimale for dem. Nu oplever de her drenge, at deres hobby og passion bliver taget seriøst, og det tror, jeg giver et rigtigt vigtigt selvtillidsboost, siger Ulrik Schwartz.