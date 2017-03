Duathlon i Teglstrup hegn

- Helsingør er oplagt, når det kommer til at prøve kræfter med naturen. Det er tredje år i træk, at vi placerer et duathlon stævne her. Det skyldes at her er en unik natur og et fedt terræn. Deltagerne vil i år blive taget rundt i skoven, over enge og tæt på græssende kreaturer med store horn, og det er det, det hele handler om. At komme ud og mærke naturen, siger en af arrangørerne bag, Patrick Mølholm.