Kurset ?Rigtige mænd? viste sig at være en bragende succes, men sådan er det ikke gået for ?Livsstil for familier?, der skal lære både mor, far og barn om sund mad og motion.

Dropper at undervise familier i sund livsstil

Helsingør - 09. januar 2017 kl. 09:20 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fysisk aktivitet, madlavning og coaching. Det er nogle af de ting, som 31 familier fra Helsingør Kommune er blevet undervist i, mens de har deltaget i projektet 'Livsstil for familier'. Formålet med projektet har været at fremme en sund livsstil og at sikre, at vægten ikke stiger i familier, hvor forældre og/eller børn er overvægtige, samt på længere sigt at forebygge overvægt blandt børn.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det lyder umiddelbart fornuftigt, men det har vist sig at være svært at få lokale familier til at være med i projektet. Hele familien skal nemlig deltage i undervisningen, som strækker sig over 18 måneder, og det er problematisk, hvis mors og fars arbejdstider ikke passer sammen. Af den årsag, og på grund af sygdom, fraflytning og tidskrævende arbejde, har kun 12 ud af de 31 familier fulgt kurset fra start til slut.

Til gengæld er de 12 familier generelt positive over den undervisning, de har fået. Gennem coachingen har de fået konkrete redskaber til forandring, hjælp til at sætte mål og en ny tilgang til, hvad en sund livsstil er. Især har en såkaldt 'buddyordning', hvor deltagerne blev matchet i par, og brug af facebook hjulpet dem til at bevare motivationen.

Familierne er også tilfredse med den fysiske aktivitet, som har rystet holdene sammen og givet mere energi. Flere siger, at de har fået det bedre med sig selv. På madlavningsdelen har familierne fået øje på en række sunde alternativer til deres egne retter, og flere er blevet bedre til at spise sammen som familie. Alligevel har Center for Sundhed og Omsorg anbefalet, at projektet og livsstilskurserne afsluttes.

Prisen for hvert kursushold, der har gennemført de 18 måneder, har ligget op 65.550 kroner, som er gået til undervisning, aktiviteter og materialer. Udover de fire hold, der har deltaget i projektet, er der efterfølgende blevet oprettet to hold. Det sidste afslutter som planlagt i februar.