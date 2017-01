Her i retssal F holdes nævningetinget. En 66-årig søn er tiltalt for manddrab mod sin 91-årige mor.Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Drabstiltalt: - Jeg har aldrig slået min mor

Helsingør - 29. januar 2017 kl. 15:47 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagen før en 66-årig mand gik amok på sin 91-årige mor i hendes lejlighed på Gratiavej i Snekkersten tog han til Helsingør og købte to flasker spiritus. Og dem havde han drukket, da Nordsjællands Politi søndag den 17. januar sidste år klokken 10.07 anholdt ham og sigtede ham for grov vold mod den svage og skrøbelige, sengeliggende mor. En sigtelse, der siden skulle blive ændret til manddrab. Den 91-årige kvinde døde nemlig få dage efter. Spørgsmålet er, om det var som følge af de alvorlige kvæstelser hun fik. Det skal det nævningeting, som fredag blev indledt ved Retten i Helsingør, finde ud af. Det skal også tage stilling til, om volden havde som forsæt at slå moren ihjel, eller om sønnen kunne forudse, at det ville kunne ske.

Tydeligt berørt

Den høje ranke gråsprængte mand indtog fredag morgen sin plads ved siden af sin forsvarer Karoline Døssing Normann i rettens største lokale. Han var tydeligt berørt af situationen og ikke mindst, da anklager Helle Olesen viste de videooptagelser, de første betjente på stedet have taget, både af den forslåede mor indsmurt i blod og med blodpletter op og ned ad væggene, og af sønnen, som stærkt beruset lå i et gæsteværelse ved siden af. Han havde også blod omkring munden og på hænderne.

I første omgang blev den 66-årige søn sigtet for grov vold mod sin mor, men den sigtelse blev ændret til manddrab, da moren få dage senere døde.

Liv i kaos

Fattet fortalte den 66-årige søn om sin baggrund. Han er enebarn, opvokset i Helsingør, uddannet bibliotekar og har hele sit voksenliv boet i Århus. Hans far døde i 1974, og moren fandt senere en ny mand, som hun flyttede sammen med.

- Men det, der har forårsaget det hele, var, at jeg blev skilt fra min kone i 2002 efter 27 års ægteskab. Jeg blev utrolig ensom, mistede hele mit sociale netværk, og så begyndte jeg at drikke, fortalte den 66-årige mand, som i dag ikke har noget familie, men som stadig har venner i Helsingør.

Han forklarede, at han altid har haft et godt forhold til sin mor, men at hendes helbred og mentale tilstand var gået voldsomt ned ad bakke ikke mindst i det sidste år, hun levede.

- Tidligere besøgte jeg hende vel hver anden måned, men da jeg gik på pension i 2010 kom jeg hyppigere, og det seneste år kom jeg meget ofte og kunne godt blive en uges tid ad gangen, forklarede sønnen, som både handlede for moren, lavede mad og hentede medicin.

Fra efteråret 2015 gik det stærkt ned ad bakke for moren.

- Hun kunne ikke forstå noget, hun kunne ikke tale. Ofte troede hun, at jeg var hjemmehjælperen, forklarede sønnen, som selv havde sit at slås med.

- Jeg var meget, meget ensom, og nogen gange mistede jeg kontrollen og drak og drak, så jeg blev indlagt på hospitalet. Jeg anede ikke, hvad der var sket.

Efter indlæggelser på psykiatrisk sygehus og alkoholafvænning blev han medicineret for svær depression, men i efteråret 2015 stoppede han med at tage sin angstdæmpende medicin.

- Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke give nogen forklaring. Det var på eget initiativ, men det gav mig en frygtelig uro. Jeg var hele tiden angst, og bekymret for min mor. Jeg var bange for, at hjemmeplejen skulle ringe og sige, at hun var død. Men hun fortjente ikke at leve sådan et liv, lød det fra sønnen, som mange gange havde tænkt på at tage sit eget liv. Derfor havde han et seks meter langt reb liggende i sin taske.

- Jeg har mange gange stået på havnekanten i Helsingør. Men jeg turde ikke, da det kom til stykket, fortalte han.

Dybt chokeret

Den 66-årige fortalte, at han aldrig har været voldeligt anlagt.

- Derfor kan jeg heller ikke forstå, at jeg har reageret på din måde. Jeg har ingen som helst erindring om, hvad der er sket. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at passe og pleje hende i mange år. Jeg kan ikke tro, jeg har gjort det, jeg er tiltalt for. Jeg er dybt chokeret over at se billeder og video. Det har været voldsomt. Og det er jo frygteligt, når det er ens egen mor.

Den 66-årige blev varetægtsfængslet den 19. januar for et år siden. At moren døde, kom ikke bag på ham.

- Hun var jo svag i forvejen, og at jeg så havde tildelt hende nogle slag, det gør det jo ikke bedre. Så jeg havde ventet, at hun døde, lød det fra den tiltalte.

Nævningetinget fortsætter mandag med vidneafhøringer.

