Dom: 40-årig frakendt kørekortet i hele 10 år

Helsingør - 03. januar 2017

Det fik konsekvenser, da en 40-årig mand fra Helsingør for 9. gang blev taget for at køre i frakendelsestiden, skriver Frederiksborg Amts Avis. I det næste 10 år må en 40-årig mand fra Helsingør højest betjene en cykel eller en såkaldt lille knallert. Det er resultatet af en dom afsagt ved Retten i Helsingør, hvor den mange gange tidligere dømte mand også fik en ubetinget fængselsstraf på 40 dage og en bøde på 1.000 kroner. Baggrunden for straffen var en episode på Klostermosevej 7. juni ved 16.00-tiden i år, hvor manden havde kørt spritkørsel, og påkørte en varebil med materiel skade til følge.

Ikke forsikret

Da føreren af varebilen henvendte sig til den 40-årige og bad om navn og forsikringspapirer lød det meget lidt hjælpsomme svar, at det ikke var hans bil, og den i øvrigt ikke var forsikret, derefter tog han flugten i den ramponerede bil, og kørte ad Gurrevej, hvor han siden blev anholdt af politiet. En blodprøve afslørede siden, at manden var spirituspåvirket med en promille på 1,14.

Det fremgår af dommen, at det var 9. gang, at den 40-årige var blevet dømt for at køre i frakendelsestiden, og den seneste dom for dette var fra december 2015.

Endelig spillede det ind i udmålingen af dommen, at det samtidig var 4. gang, at han var blevet taget for promillekørsel.