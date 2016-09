En teenagepige blev lokket til at møde op her i Multiparken - og endte med at få tæsk. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Dom: 16-årig pige spredte nøgenbilleder

Helsingør - 02. september 2016

En 16-årig pige er ved en tilståelsessag ved retten i Helsingør blevet dømt for at have spredt en jævnaldrende piges nøgenbilleder på facebook. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En kun 16-årig pige blev onsdag ved en tilståelsessag ved Retten i Helsingør idømt en straf på et år og fire måneders fængsel, i en sag med fem alvorlige forhold, som alle har fundet sted indenfor det sidste halvandet år. De fire måneder skal afsones på en lukket institution, mens det ene år er en betinget straf. Den længste del af straffen er betinget af, at hun overholder kommunens anvisninger, er anbragt uden for hjemmet og deltager i kurser i vredeshåndtering og misbrugssamtaler.

Mest opsigtvækkende erkendte den spinkelt byggede pige, at hun tilbage i marts 2015 havde spredt nøgenbilleder af en anden pige under 18 år på sin egen facebook-side, og endda navngivet pigen på billederne. Derved var der ifølge dommen både tale om en overtrædelse af loven om børneporno og blufærdighedskrænkelse. Billederne blev dog hurtigt fjernet fra det sociale medie,

Baggrunden var ifølge den 16-årige en »pigeting«, og at den forurettede pige angiveligt havde talt grimt om hende.

Senere samme år var den gal igen, da den i dag 16-årige pige slog en anden jævnaldrende pige fire til fem gange i ansigtet i Multiparken i Helsingør, hvor den jævnaldrende pige i øvrigt var blevet lokket til at møde op under påskud af, at der var en hel anden, som ville mødes med hende.

Elefanthue og urtekniv

Et andet alvorligt forhold - også i 2015 - var et røveri i Horneby ved Hornbæk begået med en jævnaldrende pige mod en tredje pige, som de begge kendte. Her blev offeret lokket ind på en mørk sti ved en skov og truet til at udlevere sin iPhone af den 16-årige, der var maskeret med en elefanthue og bevæbnet med en urtekniv.

Sagens sidste forhold var en sag om grov vold, hvor hun 6. august i år tidlig lørdag morgen kom op at slås med en jævnaldrende pige på Kongevejen ved Flynderborgvej i Helsingør, og endte med at kaste to flasker mod sit offer, hvoraf den ene flaske ramte pigen i hovedet, så det begyndte at bløde og pigen efterfølgende måtte behandles på hospitalet. Den 16-årige har siddet varetægtsfængslet siden denne sidste episode.

Kaotisk opvækst

I retten kom det under punktet om personlige forhold frem, at den 16-årige pige, som i dag bor på en åben døgninstitution i København, har haft en omtumlet barndom, hvor der været problemer med vold i både hendes forældres forhold og i forholdet mellem mor og stedfar. Endelig kom det frem i en udtalelse fra kommunen, at den 16-årige har haft problemer med et hashmisbrug, og har været tiltrukket af det kriminelle miljø. Hun havde dog også taget en 9. klasseseksamen med gode resultater, og blev beskrevet som en pige med et stort gå på-mod.

Dommer: alvorligt

- Dommen er et udtryk for, at det er meget alvorlige forhold, der er tale om. Du har på 1,5 år deltaget i to røverier, to voldssager og så sagerne om billederne på Facebook. Og det i en alder af 16 år. Samtidig vil vi også sikre, at du kan komme på ret vej, sagde dommer Mette Frimodt Hansen i forhold til straffens længde. I straffen indgik også en betinget dom for røveri på seks måneders fængsel fra maj 2016 fra Retten i Roskilde. Sagens anklager nedlagde samtidig påstand om fortsat varetægtsfængsling af hensyn til risikoen for, at den 16-årige kunne finde på at begå ny kriminalitet, hvilket blev accepteret af dommeren.

Den 16-årige pige valgte efter samråd med sin forsvarer at modtage dommen og den fortsatte varetægtsfængsling, da hun gerne ville have sagen ud af verden og komme videre i livet.