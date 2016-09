En senere skattesvigs- og bedrageridømt direktør for et leasingfirma i Ålsgårde var ifølge egen forklaring glad for at mødet med de involverede i trusselssagen foregik på parkeringspladsen foran McDonalds - og ikke i hjemmet. Han længtes hjem efter at være blev præsenteret for en glemt pistol i bilen, som blev afleveret som afbetaling for en gæld. Det forklarede den tidligere direktør for et billeasingselskab fra Ålsgårde ved Retten i Helsingør. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Direktør truet med pistol til at udlevere bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Direktør truet med pistol til at udlevere bil

Helsingør - 07. september 2016 kl. 04:54 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hårde trusler fra forretningspartner fik direktør fra Vedbæk til at aflevere bil til en leasingdirektør på parkeringsplads ved McDonalds i Helsingør. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tre direktører med virksomheder indenfor forskellige dele af autobranchen, en håndlanger og en eller flere rockerlignende personer er på forskellig vis involveret i en speget sag, hvor en såkaldt »mindre fisk« på 38 år ved Retten i Helsingør for nylig blev dømt for at have truet en direktør med bopæl i Trørød med en pistol til at køre sin VW Golf til parkeringspladsen ved McDonalds på Kongevejen i Helsingør.

I retten blev den 38-årige mand med sydeuropæisk baggrund mere præcist dømt for at have truet en direktør for et bilfirma med en pistol på Østerbro i København til at hente en bil på sin adresse på Havesvinget i Trørød ved Vedbæk og køre bilen til parkeringspladsen i Helsingør, hvor den skulle afleveres til en siden bedrageri- og afgiftssvigdømt direktør for et billeasingfirma med adresse på Nordre Strandvej i Helsingør Kommune. Derudover blev den 38-årige også dømt medskyldig i at have mødt op på adressen i Trørød sammen med flere uidentificerede medgerningsmænd, og opført sig truende, og blandt andet slået på en rude med et dækjern.

Episoderne fandt sted 8. og 11. august i 2011, og retten har i sin dom lagt vægt på, at den 38-årige arbejdede efter ordre fra en navngiven bilhandler, og ikke var involveret i nogen planlægning. Han fik en dom på 60 dages betinget fængsel med vilkår om 80 timers samfundstjeneste. Dommen er en tillægsstraf til en dom fra 2015.

Hustru frygtede for sin mand

I retten kom det frem, at det ikke var den 38-årige, som var bagmanden bag truslerne og den ulovlige tvang, men derimod en ejer af et autoværksted i København, som direktøren fra Trørød i en periode arbejdede sammen med. Tilsammen skyldte de leasingfirmaet i Ålsgårde en halv million kroner, og de var øjensynlig uenige om, hvem der var ansvarlige for gælden.

Trørød-direktørens hustru fortalte i retten, at hun allerede før den ubehagelige biltur 8. august havde et meget dårligt indtryk af hendes mands samarbejdspartner, og frygtede det værste, da han 8. august fortalte hende, at han skulle mødes med ejeren af autoværkstedet, der også har sydeuropæisk baggrund. Da hendes mand senere denne dag ankom til villaen i Trørød i selskab med ejeren af autoværkstedet, den 38-årige og en tredje uidentificeret mand for at hente golfen, blev hun meget bekymret, og forsøgte hele tiden at ringe til sin mand - uden resultat. Da hendes mand kom hjem igen efter turen til Helsingør var han meget følelsesmæssigt påvirket, fortalte hun.

Hun var også hjemme, da den 38-årige og to andre mænd med rocker-udseende mødte op foran villaen og ville have hendes mand til at åbne op. Dette besøg endte med, at hendes mand råbte, at de ville tilkalde politiet, hvilket fik gruppen til at forlade stedet.

Trykket stemning

Ejeren af billeasingfirmaet, der modtog personbilen på parkeringspladsen ved McDonalds, forklarede i retten som vidne, at han havde sagt ja til at modtage bilen som betaling for lidt af den gæld de to direktører havde til hans selskab, og beskrev begge personer som personager, som han helst ikke ønskede at møde i sit eget hjem. Han forklarede, at stemningen var trykket ved mødet, og at direktøren fra Trørød virkede træt af det hele, og var meget tavs. Han snakkede - ifølge eget udsagn - stort set kun med ejeren af det københavnske autoværksted ved denne lejlighed.

Imidlertid medgav den tidligere medindehaver af leasingfirmaet, at den 38-årige, i forbindelse med overdragelsen af bilen sagde, at han havde glemt noget i bilen, og hentede en pistol fra bagsædet på golfen. Leasingdirektøren havde efter dette syn bare lyst til at komme væk fra stedet og hjem.

Den 38-årige mand nægtede i retten, at han havde truet med en pistol, men bekræftede, at han været tilstede ved begge lejligheder. Han valgte at modtage dommen.