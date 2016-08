Så flot tager Nordskov Mølle sig nu ud, men den skal kalkes yderligere to gange og have nye vinduer og døre, inden jul. Foto: Nordskov Mølles Venner

Det skrider fremad med Nordskov Mølle

Helsingør - 01. september 2016 kl. 15:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med at restaurere Nordskov Mølle skrider planmæssigt fremad. I lørdags blev arbejdet med at kalke møllen første gang færdigt, men den skal kalkes to gange mere, inden den del af restaureringen er færdig.

I Foreningen Nordskov Mølles Venner glæder man sig i øvrigt over at have fået positivt svar fra en lokal fond om tilskud til nye vinduer og døre.

Sammen med tilskuddet fra Boliggården kan mølle-vennerne derfor nu også gå i gang med denne entreprise på i alt 180.000 kroner.

- Forhåbentlig når vi det inden jul, lyder det optimistisk og entusiastisk fra foreningen, som med kyshånd tager imod flere støttemedlemmer.

I øjeblikket har venneforeningen omkring 100 medlemmer. Årligt medlemskab koster 100 kroner for enkelt person og 150 kroner for en husstand. Man er også velkommen til at donere en pengegave. Flere oplysninger om foreningen fås på www.nordskov-mølles-venner.dk

- Når vi får nye vinduer og døre i, bliver Nordskov Mølle faktisk pæn at se på, lyder det fra Peter Sandholt fra foreningen, som er en af drivkræfterne bag restaureringen.

dorte