Fem bilejere blev kontaktet under tirsdagens store eftersøgning ud for Hornbæk. De havde alle parkeret nær havnen. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Derfor kontaktede politiet fem bilejere

Efter fundet af en tom kajak ud for Hornbæk tog politiet ingen chancer. Tirsdag blev der iværksat en større eftersøgning af kajakken, der sandsynligvis blot har revet sig løs under stormen.

Eftersøgningen skete med helikopter og politi i to timer fra tirsdag ved 12-tiden til omkring klokken 14.00. Undervejs kiggede politiet på alle de parkerede biler ved Hornbæk og vurderede i hvert enkelt tilfælde, om bilen muligvis kunne have haft en kajak på taget. Hvis det var tilfældet, tog politiet kontakt til ejeren for at høre, om ejeren kendte noget til kajakken. Alle bilejere kunne dog melde, at de ikke savnede nogen personer, oplyser politikommissær Bjarne Vestergaard fra Nordsjællands Politi.