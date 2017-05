Se billedserie De økologiske Haver ved Nyruphus gør et flot stykke arbejde og blev derfor i går tildelt Helsingør Kommunes Miljøpris. Foto: Allan Nørregaard

De økologiske haver får miljøprisen

Helsingør - 22. maj 2017

Der var fem nominerede til Miljøprisen, som blev uddelt for 22. gang. De Økologiske Haver ved Nyruphus modtog i sidste uge Helsingør Kommune Miljøpris. Det foregik i byrådssalen på Rådhuset, hvor de nominerede prismodtagere var samlet.

Miljøprisen er mere end 25 år gammel, og blev i går uddelt for 22. gang. Nogle år har flere delt miljøprisen, men i år var dommerkomitéen enig om, at der kun var én prismodtager, selvom det var fem ligeværdige kandidater, der var indstillet til prisen.

Bæredygtighed Formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Johannes Hecht-Nielsen, V, forestod prisoverrækkelsen som udover æren også består af et kontant beløb.

- De Økologiske Haver er indstillet til miljøprisen for det store og engagerede arbejde med bæredygtighed og biodiversitet, blandt andet i valg af planter, kompostering, brug af haveaffald, dyrkningsmetoder og økologisk bekæmpelse af skadedyr, samt "åbne haver" arrangementer i samarbejde med Naturcenter Nyruphus, lød det i begrundelsen for at tildele de økologiske haver miljøprisen.

Åbne haver - Dommerkomiteen synes, at det er et meget stort og flot stykke arbejde, som De Økologiske Haver udfører også i forbindelse med "åbne haver" arrangementer i samarbede med Naturcenter Nyruphus, hvor alle kan komme og deltage og blive inspireret til disse metoder til havedyrkning, uddybede Johannes Hecht-Nielsen og tilføjede, at håbet er, at pengene, som følger med prisen, vil blive brugt til at videreføre det flotte arbejde i forbindelse med indkøb af forskellige former for udstyr til haverne og at der fremadrettet vil blive holdt endnu flere "åbne haver" arrangementer.

De øvrige nominerede til prisen var Trykkerdammens Brolaug for sit arbejde med at indsamle penge og etablere en badebro, HH Ferries Group for at ombygge færgerne fra dieseldrift til batteridrift, Den Internationale Højskole for arbejdet med at udvikle en mere bæredygtig højskole og Go Green, som arbejder med at udvikle og synliggøre lokale virksomheder, der lægger vægt på bæredygtige, sociale, økologiske og miljøvenlige tiltag.

Dommerkomiteen Helsingør Kommunes Miljøspris er udpeget af en dommerkomité, som består af :

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i Helsingør Kommune v/Johannes Hecht-Nielsen, Danmarks Naturfredningsforeningens lokalkomité v/Helle Oelund, Friluftsrådet Nordsjælland v/Poul Erik Pedersen, Visit Nordsjælland v/Annette Sørensen, Nordsjællands Landboforeningen v/Christian Rasmussen, Helsingør Industriforeningen v/David Nilsson og Center for By, Land og Vand v/Annemarie Westh Jepsen.