FC Helsingør takkede publikum efter oprykningskampen. Nu vil det vise sig, om pladsen i Superligaen holder. Foto: Hans Jørgen Johansen

Danske Spil: Helsingør får det MEGET svært i Superligaen

Helsingør - 12. juli 2017 kl. 12:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør er det hold, som giver mest igen som mestre, vurderes det. Den nye Superliga sæson står for døren, og bliver allerede sparket i gang i den kommende weekend, hvor alle hold kommer i aktion. Det er ensbetydende med, at overlevelseskampen allerede går i gang for de to oprykkere, Helsingør og Hobro. Danske Spil tror specielt at sidste års sensationshold, Helsingør, går en svær sæson i møde. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Pragtfuld sæson

- Helsingør leverede en pragtfuld sæson sidste år, og det hele kulminerede jo med en flot oprykning. Men det er ikke ensbetydende med, at de gode resultater fortsætter i den kommende sæson. De har stadig ikke deres trup helt klar, og deres overlevelse afhænger meget af, om de får, de forstærkninger som Christian Lønstrup ønsker, siger odds ansvarlig hos Danske Spil, Peter Emmike Rasmussen.

Selvom Helsingør er favorit til at rykke ned, afholder det ikke danskerne fra at spille på sensationsholdet.

- Helsingør er klart det hold, som giver mest igen som mestre. Du kan få odds 1000 på, at de vinder mesterskabet. Så er vi jo oppe i Leicester kaliberen, hvis de skal hive pokalen hjem. Hobro spår vi heller ikke den helt store chance. De giver odds 600 og skal også levere noget af en overraskelse, hvis de skal vinde mesterskabet, siger Peter Emmike Rasmussen.

Reddes på målstregen ?

Selvom de to hold et spået svære vilkår i Superligaen, skal de ikke helt afskrives.

-Både Hobro og Helsingør får det svært i Superligaen, men qua den nye struktur der blev indført før sidste sæson, så gælder det for disse to hold om at præstere til foråret. Med indførelsen af playoff-kampe om nedrykning, så kan en skidt sæson sagtens reddes i maj 2018, siger den odds ansvarlige

Faktisk krydser de to oprykkerhold allerede klinger i første spillerunde, hvor de skal møde hinanden på DS Arena på søndag den 16 juli. Hvis du tror, Hobro vinder kampen får man odds 1.95, hvor en Helsingør sejr giver odds 4.10.

Spiller man på at Helsingør overlever sæsonen, og sikrer sig endnu en sæson i Superligaen, får man odds 2.90. Det giver odds 1.35 på, at de rykker ned.

Hobro er spået større chancer for at overleve. Her får man odds 1.80 på, at det jyske hold klarer endnu en sæson, hvor en nedrykning giver odds 1.90.