Jobcentret har i de senere år løst flere opgaver på aktiveringsområdet selv. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Dårlig aktivering hos flere private udbydere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dårlig aktivering hos flere private udbydere

Helsingør - 08. januar 2017 kl. 04:41 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Firmaer er blevet fyret for at levere aktiveringsforløb med for lav kvalitet. Det får forvaltning til at anbefale fokus på kvalitet frem for pris. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. En stor gruppe arbejdsløse i Helsingør Kommune på eksempelvis kontanthjælp eller dagpenge er blevet sendt ud i aktiveringsforløb, som har været af så dårlig kvalitet, at forvaltningen i Center for Job og Uddannelse har valgt at opsige kontrakterne med de private kursusudbydere selvom det var indenfor udbudsperioden. Det fremgår af en redegørelse fra forvaltningen i Center for Job og Uddannelse, som er på dagsordenen på Beskæftigelsesudvalgets første møde i det nye år.

- I det forrige udbud har Center for Job og Uddannelse opsagt flere aftaler med leverandører, idet leverandørerne ikke har kunnet levere den aktiveringsindsats som beskrevet i deres tilbud til den angivne pris, fremgår det af redegørelsen.

Kvalitet: 55 eller 60?

Det er baggrunden for, at forvaltningen i forbindelse med et nyt udbud, som efter planen skal træde i kraft for 1. august i år, anbefaler, at kriterierne for at vinde udbuddet i højere grad skal have fokus på kvalitet frem for pris. Indtil i dag er udbuddet sket ud for et bedømmelseskriterium på 45 procent pris og 55 procent kvalitet. Denne fordeling ønsker forvaltningen nu hævet til 40 og 60 procent.

På mødet i Beskæftigelsesudvalget skal politikerne tage stilling til, hvorvidt forvaltningens forslag til vægtningen af pris og kvalitet skal godkendes. Ligeledes skal medlemmerne tage stilling til en indstilling om, at Center for Job og Uddannelse selv får lov til at vurdere, hvilke opgaver som skal løses af kommunen selv, og hvilke arbejdsopgaver, som skal udbydes.

Færre kurser

Det fremgår af sagsfremstillingen, at der på landsplan er en tendens til, at der bliver indkøbt færre kursusforløb hos private udbydere. Det skyldes blandt andet, at en ny refusionsreform ikke i samme grad som tidligere giver særlig høj statsrefusion i forhold til, hvor mange borgere som er i aktiveringsforløb.

Forvaltningen understreger dog samtidig, at man fortsat vil bruge private aktører indenfor de fleste områder, men at man i sag for sag for sag vil vurdere, hvorvidt opgaven bedst løses eksterne eller internt.