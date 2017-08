Et flertal i Socialudvalget stemte tirsdag for at sende fem flygtningekvinder i integrationsuddannelse på kommunens plejehjem. Foto: Sarah Marie Winther

DF alene i modstand mod flygtninge på plejehjem

Beslutningen om hvorvidt Helsingør Kommune skal lade fem flygtninge-kvinder starte i et såkaldt IGU-forløb på kommunens plejehjem, har været genstand for stor debat i ugens løb. Forslaget blev fremsat på baggrund af, at der i august 2017 blot var syv procent af Helsingør Kommunes flygtningekvinder, som var i beskæftigelse. Det viste en opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Samtidig er der mangel på plejepersonale i Helsingør. Derfor foreslog Center for Job og Uddannelse at oprette en pulje til at sende fem flygtningekvinder i en to-årig integrationsuddannelse på kommunens plejehjem. En uddannelse, hvor de vil blive oplært og udføre arbejde på plejehjemmene til praktikløn.

Flertal for forslaget

Tirsdag skulle Socialudvalget stemme om forslaget, og her var der dog ikke meget opbakning til Dansk Folkeparti. Et flertal af Konservative, Socialdemokratiet og SF stemte nemlig for forslaget, mens Ib Kirkegaard som den eneste stemte imod. Flertallet betyder dog ikke, at forslaget med sikkerhed bliver til virkelighed. Det bliver nemlig sendt videre til efterårets budgetforhandlinger for 2018-2021. Forvaltningen har vurderet, at Helsingør Kommune kan spare lidt over 300.000 kroner ved at sende de fem flygtningekvinder i IGU-forløb.